Zwei Wochen ohne Wasser: «Betrunkene» Pflanzen kommen besser durch die Dürre

So ist etwa die Ernährungssicherheit in Gefahr.

Normalerweise wird davor gewarnt, in Alkohol eine Lösung zu sehen (siehe Bildstrecke unten). Doch in puncto Nahrungsmittelsicherheit könnte die legale Droge genau das sein. Denn wie Forschende aus Japan im Fachjournal «Plant and Cell Physiology» berichten, kann Ethanol Pflanzen helfen, in Zeiten der Dürre zu überleben. Das Team um Motoaki Seki vom RIKEN-Forschungsinstitut wies nach, dass die Zugabe von Ethanol zum Boden es Pflanzen wie Reis und Weizen ermöglicht, zwei Wochen ohne Wasser auszukommen.