Betrunkene Samichläuse bleiben mit Schützenpanzer stecken

Cornwall : Betrunkene Samichläuse bleiben auf Pub-Tour mit Schützenpanzer stecken

Eine Gruppe von angetrunkenen Briten hat auf einer Pub-Tour in Cornwall für ein Verkehrschaos gesorgt: Die Gruppe war in einem alten Schützenpanzer unterwegs und blockierte dabei eine enge Strasse während Stunden.

Ho ho ho! Was eine Gruppe trinkfreudiger Briten sicher im Nachhinein immer noch zum Lachen bringt, war für viele Autofahrerinnen und -fahrer am vergangenen Donnerstag ein grosses Ärgernis: Die Weihnachtsmänner blockierten mit ihrem tonnenschweren Gefährt in Angarrack im südenglischen Cornwall eine enge Strasse, während mehrerer Stunden gabs kein Durchkommen mehr.

Bereits am Nachmittag war die Gruppe in anderen Dörfern unterwegs gewesen. Dort liessen sich die fröhlichen Samichläuse, die unterwegs lauthals Lieder sangen, bereitwillig fotografieren und filmen. «Sie waren alle sehr freundlich und in Weihnachtsstimmung», erzählt eine Augenzeugin der Plattform CornwallLive. «Die Kinder durften ins Innere des Panzers schauen, es waren einfach herzliche Kerle.» Doch mit ihrem tonnenschweren Ungetüm hinterliess die Gruppe auch beschädigten Asphalt, so dass Meldungen an die Polizei eingingen.