Während Feierabend auf A1 : Betrunkenem geht Benzin in Tunnel aus – massiver Stau

Im Rosenbergtunnel in St. Gallen kam es zu einer Panne, weil einem betrunkenen Lenker (35) der Most ausging.

Am Montag, kurz vor 18 Uhr ist auf der Autobahn A1 in Richtung Zürich ein massiver Rückstau entstanden. Grund dafür war ein Pannenfahrzeug im Rosenbergtunnel Nord, welches aufgrund fehlenden Treibstoffs auf dem Normalstreifen stehen blieb, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Dienstagmorgen mitteilte. Die durchgeführte beweissichere Atemalkoholprobe beim Fahrer ergab einen Wert von 0,72mg/l, was rund 1,4 Promille entspricht. Der Fahrausweis wurde dem betrunkenen Lenker auf der Stelle abgenommen.