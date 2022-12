Rorschach SG : Betrunkener (32) kracht in Blechpolizist und macht sich aus dem Staub

Ein 32-Jähriger ist in der Nacht auf Samstag in einen Zaun und anschliessend in einen Blitzer geprallt. Mit 1,1 Promille intus machte er sich umgehend aus dem Staub. Die Polizei schnappte ihn trotzdem.