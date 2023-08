Olpe. NRW: Betrunkener (51) will Frau verprügeln und verletzt sich dabei tödlich

Das Unglück ereignete sich in Stachelau, einem beschaulichen Vorort von Olpe.

Ein 51 Jahre alter Mann ist in Stachelau in Nordrhein-Westfalen im Zuge eines Ehestreits ums Leben gekommen. Im Laufe der Auseinandersetzung soll der Mann Polizeiangaben zufolge mehrfach auf seine 49 Jahre alte Frau eingeschlagen haben. Diese flüchtete vor ihrem rasenden Ehemann und sperrte sich in ein Zimmer ein.