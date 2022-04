Mit 2,66 Promille unterwegs: Betrunkener Autofahrer baut Unfall und beschimpft danach die Polizei 

1 / 6 Diesen Wagen setzte ein 29-Jähriger am Sonntagmorgen mit 1,28 Promille in einen Beleuchtungskandelaber in Ebikon. Luzerner Polizei Dieser Selbstunfall ereignete sich am Sonntagmorgen auf der A2 von Sursee in Richtung Luzern. Luzerner Polizei Hinter dem Steuer dieses Wagens war ein 21-Jähriger mit 0,78 Promille Alkohol. Er war am Sonntagmorgen auf der Hergiswaldstrasse unterwegs, als er verunfallte. Luzerner Polizei

Darum gehts Über das Wochenende ereigneten sich auf den Strassen von Luzern viele Selbstunfälle.

Mehreren Unfallverursachern wurde der Fahrausweis entzogen.

Bei einigen Unfallverursachern war Alkohol im Spiel.

Bei einem Unfall, der sich am Montag im Zentrum von Ballwil ereignete, fing ein Auto Feuer.

In der Nacht auf Sonntag ereignete sich ein Selbstunfall auf der Hergiswaldstrasse in Obernau. Mit 0,78 Promille fuhr ein 21-Jähriger auf dieser Strecke und kam mit seinem Auto von der Strasse ab. Der Wagen überschlug sich und landete im Staldebach. Der Sachschaden am Auto liegt bei 2000 Franken. Die Strasse musste wegen der Bergungsarbeiten vorübergehend gesperrt werden. Dem Autofahrer wurde der Führerausweis gesperrt.

Um 07.50 Uhr ereignete sich auch in Ebikon ein Selbstunfall. Ein 29-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto auf der Zugerstrasse von Luzern in Richtung Ebikon und prallte mit dem Wagen in einen Beleuchtungskandelaber. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Ein Atemalkoholtest ergab 1,28 Promille. Ihm wurde der Führerausweis abgenommen und für den Mann wird es teuer: Der Gesamtschaden am Auto liegt bei 30'000 Franken, wie die Luzerner Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte.

Unfallverursacher hatten Glück und blieben unverletzt

Am Sonntagabend, 20.15 Uhr, verursachte ein betrunkener 39-jähriger Mann einen Unfall in Beromünster. Auf der Aargauerstrasse verlor er die Kontrolle über den Wagen und fuhr gegen eine Verkehrstafel. Er hatte 1,42 Promille intus, wie ein Atemalkoholtest ergab. Auch er hatte Glück, denn er blieb unverletzt. Auch er musste den Führerausweis abgeben. Der Sachschaden beträgt rund 15'000 Franken.

Ein weiterer Unfall ereignete sich am Sonntag in Ruswil. Ein 40-jähriger Mann verlor auf der Buholzstrasse die Herrschaft über sein Auto und fuhr damit gegen einen Beleuchtungskandelaber. Er hatte sogar 2,66 Promille, wie der Atemalkoholtest ergab. Ausserdem beschimpfte der stark betrunkene Automobilist die Polizei vor Ort massiv und verweigerte vorerst eine Kooperation. Der Mann wurde vom Rettungsdienst 144 in das Spital gebracht. Der Sachschaden am Fahrzeug liegt bei 15'000 Franken. Auch diesem Fahrer hat die Polizei den Führerausweis gesperrt.

70-Jähriger prallt auf der Haldenstrasse gegen Mittelinsel

Ausserdem kam es am Samstag auf der Haldenstrasse zu einem Selbstunfall. Das Auto eines 70-jährigen Mannes prallte gegen eine Mittelinsel und kippte danach auf die Seite. Der Lenker und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt. Sie wurden zur Kontrolle vom Rettungsdienst 144 in das Spital gefahren. Der Sachschaden am Fahrzeug liegt bei rund 15'000 Franken. Im Einsatz stand die Feuerwehr der Stadt Luzern. Auch dieser Mann musste den Fahrausweis abgeben.

Ein weiterer Unfall wurde auf der Autobahn A2 von Sursee in Richtung Luzern registriert. Dort kam ein 37-Jähriger von der Strasse ab und fuhr in eine Leitplanke. Der Wagen überschlug sich und schlitterte auf dem Dach zurück auf die Autobahn. Die beiden Männer im Wagen wurden zur Kontrolle ins Spital gebracht. Und ausserdem kam es am Montag im Zentrum von Ballwil zu einem Unfall zwischen zwei Autos. Ein Auto wurde in einen Beleuchtungskandelaber gestossen und fing Feuer. Im Einsatz stand die Feuerwehr Oberseetal. Verletzt wurde niemand. Die Höhe vom Sachschaden ist noch unbekannt. Der Zugverkehr musste vorübergehend eingestellt werden.