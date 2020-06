vor 42min

Polizeimeldungen Ostschweiz

Betrunkener Autofahrer durchbricht Zaun und prallt in Strassenlaterne

Im Thurgau sind am Wochenende zwei Autofahrer alkoholisiert verunfallt. Beide Lenker prallten in einen Zaun. Ein 38-jähriger Lenker musste in Schönholzerswilen verletzt ins Spital gebracht werden.

von Michel Eggimann

1 / 45 Schönholzerswilen TG, 12.06.2020: Kurz vor Mitternacht war ein 38-jähriger Autofahrer auf der Hagenwilerstrasse in Richtung Mettlen unterwegs. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Auto, durchbrach einen Holzzaun und kollidierte mit einem Kandelaber und einer Werbetafel. Der Mann musste laut der Kapo TG verletzt ins Spital gebracht werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Kapo TG Au SG, 12.06.2020: Am Freitag, kurz nach 17.00 Uhr, ist es auf der Espenstrasse zu einem Selbstunfall gekommen. Kapo SG Eine 27-jährige Autofahrerin geriet aus der Kurve und landete im Kanal. Kapo SG

Polizeimeldungen Ostschweiz Du findest hier aktuelle Polizeimeldungen aus den Kantonen St. Gallen, Thurgau, Graubünden, Glarus, Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden und dem Fürstentum Liechtenstein.