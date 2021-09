Vaduz (FL) : Betrunkener Autofahrer rast ungebremst in Städtetour-Zug

Ein alkoholisierter Lenker prallte Samstagnacht in den City-Train. Mehrere Fahrgäste wurden dabei verletzt und in umliegende Spitäler gebracht.

Am Personenwagen entstand Totalschaden und auch das Zugfahrzeug des City-Train wurde stark beschädigt.

mehrere Personen unbestimmten Grades verletzt und in die umliegenden Spitäler gebracht.

Ein betrunkener Autofahrer prallte ungebremst in den City-Train.

In Vaduz ist Samstagnacht hat ein alkoholisierter Lenker einen Unfall mit mehreren Verletzten verursacht. Um 00.40 Uhr fuhr der Chauffeur der Fahrzeugkombination City-Train beim Country & BBQ Festival vom Parkplatz des Rheinparkstadions in nördliche Richtung auf die Rheinstrasse ein. Im Personenanhänger befanden sich mehrere Passagiere.

Zeitgleich fuhr der Lenker eines Personenwagens auf der Rheinstrasse in entgegengesetzte Richtung und hielt sein Fahrzeug aufgrund des Einbiegens des City-Train bis zum Stillstand ab. Ein dahinter befindlicher und alkoholisierter Fahrzeuglenker setzte zum Überholmanöver des stillstehenden Personenwagens an und kollidierte in der Folge ungebremst mit dem Zugfahrzeug des City-Train.