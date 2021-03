Schleswig-Holstein : Betrunkener Autofahrer lässt sein dreijähriges Kind ans Steuer

In Nordfriesland hat die Polizei einen Lenker gestoppt, der sein drei Jahre altes Kind den Wagen lenken liess. Der Mann hatte 2,7 Promille Alkohol im Blut.

Der betrunkene Fahrer wurde in Klanxbüll in Friesland erwischt.

Im schleswig-holsteinischen Klanxbüll hat ein betrunkener Autofahrer sein dreijähriges Kind ans Lenkrad gelassen. Wie die Polizei in Flensburg am Montag mitteilte, beobachtete die Besatzung eines entgegenkommenden Streifenwagens die Szene am Freitag zufällig und stoppte den Wagen. Demnach hatte der Vater sein Kind auf dem Schoss und liess es während der Fahrt auf einer abgelegenen Strasse sein Auto steuern. Ein Alkoholtest ergab 2,1 Promille. Gegen den Vater wird nun ein Strafverfahren geführt.