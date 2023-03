Neuenhof AG: Betrunkener baut vor Polizeikontrolle auf der A1 einen Unfall

Während einer Polizeikontrolle prallte ein 36-Jähriger mit seinem Auto in das vor ihm stehende Auto. Der Fahrer war betrunken.

Wie jedes Wochenende kontrollierte die Kantonspolizei Aargau auch am frühen Sonntagmorgen, 12. März, auf der A1 bei Neuenhof den Rückreiseverkehr aus dem Nachtleben von Zürich. Vor der Kontrollstelle hatte sich etwas Stau gebildet, als kurz nach 5.30 Uhr ein Peugeot aufschloss und gegen das hinterste Auto prallte. Von Augenzeugen beobachtet fuhr der Wagen dann auf dem Pannenstreifen weiter und streifte dabei weitere Fahrzeuge, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Medienmitteilung am Sonntag schreibt. Mit einem im Radkasten verkeilten Leitkegel erreichte der Peugeot schliesslich die Kontrollstelle und konnte gestoppt werden.