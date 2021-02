Klosters, 16.02.2021: Ein 40-jähriger Monteur aus dem Kanton Thurgau ist bei einem Arbeitsunfall in Klosters ums Leben gekommen. Er war mit Reparaturarbeiten an einer Heberampe beschäftigt. Der Mann verstarb noch vor Ort. Die genauen Umstände des Arbeitsunfalls werden von Experten abgeklärt.

Am frühen Sonntagmorgen, kurz vor 2.30 Uhr, hat sich auf der Verzweigung Ring-/

Saluferstrasse in Chur GR ein Selbstunfall ereignet. Ein 45-jähriger Lenker fuhr über die Ringstrasse Richtung Masanserstrasse. Als er nach links in die Saluferstrasse abbog, geriet er zuerst über das rechts angelegte Trottoir und streifte eine nachfolgende Stützmauer. Anschliessend überquerte er die Saluferstrasse und durchbrach einen Heckenzaun. In der angrenzenden Gartenwiese kam das Fahrzeug gemäss einer Mitteilung der Stadtpolizei Chur schlussendlich zum Stillstand.