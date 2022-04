St. Gallen: Betrunkener bedroht Polizisten mit Stuhl und Sackmesser

Die Stadtpolizei St. Gallen rückte am Freitagabend wegen eines herumschreienden Mannes aus.

Ein Mann schrie am Freitagabend nach 19 Uhr vor einem Lokal an der Goliathgasse in St. Gallen laut herum. Passanten meldeten dies der Stadtpolizei. Zu Beginn konnten die Einsatzkräfte, die sich vor Ort begaben, mit dem 33-Jährigen «ein normales Gespräch führen», wie es im Communiqué heisst.