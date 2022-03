Mit zwei Promille : Betrunkener Belgier verwechselt Polizeiposten an Autobahn mit Hotel

Ein Belgier ist in Deutschland auf der Suche nach einer Übernachtungsmöglichkeit gewesen. Sein Auto lenkte er dabei ausgerechnet auf ein Polizeigelände.

Ähnliche Fälle auch in der Schweiz

Ein ähnlicher Fall hat in der Schweiz für Kopfschütteln gesorgt. Ein damals 25-Jähriger hatte im April 2019 einen Polizeiposten in der Stadt Luzern betreten. Er wollte dort am Schalter eine Sachbeschädigung an seinem Auto melden. Denn: Ein Rückspiegel an seinem Auto sei beschädigt gewesen.



Die Polizei interessierte sich aber nicht in erster Linie für den kaputten Rückspiegel, sondern für die Fahne, die der 25-Jährige hatte. Dem Polizisten fiel auf, dass der Mann stark nach Alkohol roch – und weil der Mann selbst mit dem Auto von seinem Wohnort in der Agglomeration zum Polizeiposten in die Stadt gefahren war, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt: Der Test ergab einen Wert von 0,59 mg/l (rund 1,2 Promille). Seinen Führerschein war der 25-Jährige los.



Ähnlich erging es 2017 einem damals 61-Jährigen. Dieser fuhr wiederholt ohne Ausweis betrunken Auto, weshalb er zu einer Einvernahme auf den Polizeiposten musste. Zu dieser Einvernahme erschien der Mann auch – jedoch abermals mit dem Auto. Mit 1,58 Promille im Blut.