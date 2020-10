Wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt, wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Franken.

