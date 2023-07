Kriens : Betrunkener Chauffeur kutschierte Reisegruppe im Car herum 

Diese fand am letzten Freitag in Kriens statt.

Die Luzerner Polizei hat gemeinsam mit dem Strassenverkehrsamt Luzern, dem Bundesamt für Zoll und dem Bundesamt für Verkehr am letzten Freitag eine koordinierte Car- und Schwerverkehrskontrolle in Kriens durchgeführt, wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte. Insgesamt wurden 20 Reisecars kontrolliert.