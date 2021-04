Über zwei Promille : Betrunkener Chaffeur baut Unfall und fährt davon

Ein Lastwagenfahrer baute in Düdingen FR einen Unfall und entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu

kümmern. Der Chauffeur konnte angehalten werden. Er war unter Alkoholeinfluss unterwegs.

Ein Lastwagenchauffeur mit ausländischen Kennzeichen verursachte am späteren Mittwochnachmittag beim Manövrieren in Düdingen mehrere Schäden. Anschliessend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich darum zu kümmern.

Dank Zeugen-Fotos des Lastwagens konnte die Freiburger Kantonspolizei Kontakt zu dem in Deutschland ansässigen Unternehmen aufnehmen. Dieses konnte schliesslich den genauen Standort des Lastwagens angeben; er befand sich immer noch in Düdingen, und zwar an der Duensstrasse.