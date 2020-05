Nach Sturz vom Velo

Betrunkener E-Biker löst mehrstündige Suchaktion aus

Mehrere Stunden suchte die Polizei am Freitagabend in Abtwil SG nach einem verunfallten E-Bike-Fahrer. Der angetrunkene 46-Jährige war jedoch schon im Spital.

Die Polizei hatte die Suchaktion in Abtwil wegen eines an der Mühlenstrasse am Boden liegenden E-Bikes, wo auch Blut vorgefunden wurde, aufgenommen. Wie sie am Samstag mitteilte, dauerte die Suche nach einer offensichtlich verletzten unbekannten Person mehrere Stunden.