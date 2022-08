Deutschland : Betrunkener Jugendlicher (17) tritt wahllos Seniorinnen vom Velo

Eine 80-Jährige musste nach der Attacke des aggressiven Jugendlichen in ein Spital gebracht werden. Beim Teenager wurde ein Alkoholwert von 2,2 Promille gemessen.

Ein Jugendlicher trat in Wolfsburg zwei Seniorinnen vom Velo.

Ein betrunkener 17-Jähriger hat im deutschen Wolfsburg ohne Vorwarnung zwei Seniorinnen vom Velo getreten und eine von ihnen schwer verletzt. Wie die Polizei in der niedersächsischen Stadt am Montag mitteilte, wurde eine 80-Jährige nach der Attacke des aggressiven Jugendlichen in ein Spital gebracht. Polizisten überwältigten und fesselten den jungen Mann, der auch die Einsatzkräfte bedrohte.