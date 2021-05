Bayern : Betrunkener klaut Bier, hantiert mit Feuerzeug und bespritzt Polizisten mit Benzin

Aufregung im Dorf Altendorf bei Regensburg: Ein Mann (56) randalierte im Dorfladen und klaute Bier. Als die Polizei kam, ging er mit einem Benzinkanister auf die Beamten los.

1 / 1 Der Vorfall ereignete sich im ländlichen Altendorf im Landkreis Schwandorf. Wiki Commons/Alois Köppel, Gleiritsch

In Bayern hat ein in einem Dorfladen randalierender 56-Jähriger mehrere Polizisten mit Benzin bespritzt. Wie die Beamten am Freitag in Regensburg mitteilten, konnten die Einsatzkräfte den mit einem Feuerzeug sowie einem Benzinkanister ausgestatteten Mann aber überwältigen, bevor er zu weiteren Aktionen in der Lage war.

Laut Polizei ereignete sich der Vorfall am Donnerstagnachmittag an einem Dorfladen in Altendorf im Landkreis Schwandorf, wie onetz.de berichtet (Bezahlartikel). Der alkoholisierte Mann beschädigte in dem Geschäft verschiedene Dinge und stahl drei Flaschen Bier, bevor er den Laden verliess. Die Verkäuferin rief die Polizei. Als die Beamten eintrafen, stiessen sie ganz in der Nähe auf den Verdächtigen. Dieser trug dabei einen Benzinkanister und ein Feuerzeug bei sich.

Dann griff er die Einsatzkräfte an. Laut der Polizei schüttete er Benzin aus dem Kanister in deren Richtung und bespritzte dabei auch die Beamten. Diesen gelang es, den Mann festzunehmen, wobei er leicht verletzt wurde. Die Polizisten blieben unverletzt. Der Verdächtige wurde aufgrund seines psychischen Zustands zunächst in ein Krankenhaus eingewiesen.

