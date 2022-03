Winterthur – Betrunkener Lenker tankt Auto voll und kann nicht bezahlen

Bei einer Tankstelle in Winterthur konnte ein Lenker am Montag die Tankfüllung nicht bezahlen.

Am Montag kurz vor 23 Uhr meldete ein Mitarbeiter eines Tankstellenbetriebes in Winterthur-Veltheim, dass ein Autofahrer vollgetankt habe und jetzt nicht bezahlen könne. Wie die Stadtpolizei Winterthur am Dienstag mitteilte, wollte sich der Unbekannte auch nicht ausweisen.