Betrunkener Lieferwagenfahrer schiebt in Münchwilen TG Auto in Fussgänger

Der Lieferwagenfahrer krachte in das Heck des Autos, das wiederum in die Fussgänger prallte.

Ein Auffahrunfall forderte am Sonntagabend in Münchwilen TG gleich mehrere Verletzte. Ein 60-jähriger Autofahrer war gegen 18.30 Uhr auf der Weinfelderstrasse in Richtung Zentrum unterwegs. Auf Höhe der Katholischen Kirche hielt er laut der Kantonspolizei Thurgau beim Fussgängerstreifen an, um einer Fussgängerin und einem Fussgänger, im Alter von 17 und 18 Jahren, den Vortritt zu gewähren.