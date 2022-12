Katzenfutter transportiert : «Stark betrunken» – Litauischer LKW-Chauffeur kippt mit Lastwagen in Bach

Der Fahrer kam von der Strasse ab, fuhr über eine Böschung und kippte in ein Bachbett.

Ein LKW-Chauffeur verursachte am Donnerstagabend einen Selbstunfall.

Ein LKW-Chauffeur aus Litauen kam am Donnerstagabend um 20.20 Uhr auf der Unterdorfstrasse in Villmergen AG von der Strasse ab, fuhr über eine Böschung und landete im Bachbett. Wie die Kantonspolizei Aargau am Freitag mitteilt, musste der gekippte, mit Katzenfutter voll beladene Anhängerzug aufwendig geborgen werden.