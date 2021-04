In den Lonza-Werken in Visp lässt das Biotech-Unternehmen Moderna seit geraumer Zeit ihren Covid-Impfstoff herstellen. Mitarbeiter waren bereits vor Monaten in der Region aktiv. Nun sorgt einer dieser Mitarbeiter für Schlagzeilen. Wie der «Walliser Bote» (Bezahlartikel) berichtet, traf sich ein Mittdreissiger mit Arbeitskollegen zum Feiern in einem Restaurant in Turtmann VS. Als sich der US-Amerikaner gegen Mitternacht zu Fuss auf dem Heimweg machte, suchte er vergeblich nach dem Bahnhof, fand jedoch die Geleise und folgte diesen in Richtung Visp.