Grossbritannien: Betrunkener Passagier betet am Boden und will während Flug die Tür öffnen

Kokain-ähnliche Substanz konsumiert

Im Laufe des Fluges habe sich die Situation aber nur weiter zugespitzt, wie James Rawcliffe sagt. Der 38-Jährige sass im vorderen Teil des Flugzeugs, als er einen Tumult weiter hinten in der Maschine bemerkte. «Viele Leute gingen auf den Typen zu und versuchten, ihn zu beruhigen, darunter auch ein Polizist, der gerade ausser Dienst war», so Rawcliffe. «Er ging auf die Knie, sagte ‹Ich werde euch alle im Himmel sehen›, dann bewegte er sich auf die Notausgangstüre zu.» Bevor er diese aber erreichen konnte, wurde der Passagier von drei Reisenden gestoppt. Durch den Kampf sei es in der Maschine zu Geschrei, Weinen und «blinder Panik» gekommen. Danach wurde die Maschine ausserplanmässig nach Zagreb umgeleitet, um dort einen Zwischenstopp einzulegen.

Familie muss vor Flughafen Insulin suchen

Wie eine Sprecherin von TUI später sagte, sei der Passagier in Zagreb von der Polizei in Empfang genommen worden und werde nicht mit einer Maschine der Airline nach Manchester reisen. Nach der anfänglichen Verspätung sorgte der Stopp in Zagreb bei den Reisenden für zusätzlichen Frust – laut ihnen habe es von TUI zunächst keinerlei Informationen gegeben, auch seien Passagiere, die medizinische Hilfe benötigten, allein gelassen worden. «Eine Familie brauchte zum Beispiel Insulin – ihnen wurde gesagt, sie sollen draussen eine Ambulanz suchen gehen», so James Rawcliffe.