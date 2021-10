Österreich : Betrunkener Patient flüchtet mit Krankenwagen vor Polizei

Die Polizei wurde wegen eines aggressiven Patienten in ein österreichisches Spital gerufen. Noch bevor diese eintraf, türmte der betrunkene Mann mit einem Fahrzeug der Sanität.

Ein betrunkener Patient ist in Österreich mit einem Krankenwagen vor der Polizei geflohen. Der 23-Jährige kam allerdings nicht weit, wie die Polizei Salzburg am Sonntag berichtete. Eine Streife hielt den Wagen mit dem Betrunkenen am Steuer an, nahm ihn fest und brachte ihn zurück ins Krankenhaus. Dort zeigte ein Test, dass er 1,8 Promille Alkohol im Blut hatte.