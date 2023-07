Übermässiger Alkoholkonsum: Pilot kurz vor Abflug verhaftet

Trinken bei der Arbeit ist meist keine gute Idee. Ein Pilot der United Airline trat seinen Flug von Paris nach Washington DC dennoch unter Alkoholeinfluss an. Daraufhin flog er beim routinemässigen Atemalkoholtest durch und der Flug UA331 musste in letzter Minute abgesagt werden, wie «Metro» berichtet.

Die Polizei in Frankreich holte den 63-jährigen Amerikaner aus dem Flugzeug, nahm ihn in Gewahrsam und checkte seinen Alkoholpegel erneut. Ein Blutalkoholtest ergab, dass der Pilot zwischen 0,56 und 0,59 mg/l Alkohol intus hatte. Dies entspricht in etwa 1,2 Promille und damit dem Sechsfachen, was in Frankreich für Flugpersonal zugelassen ist.