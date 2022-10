Genf: Betrunkener Polizist feuert Schüsse ab und verletzt einen Kollegen 

Er schoss auf einen Mülleimer. Einer der Schüsse prallte dabei auf einen der anderen anwesenden Polizisten ab und verletzte den Getroffenen am Fuss.

Am vergangenen Freitagabend hat ein Polizist unter Alkoholeinfluss sieben Schüsse aus seiner Dienstwaffe abgegeben.

Einer der Schüsse prallte dabei ab und verletzte einen anderen anwesenden Polizisten am Fuss.

Am vergangenen Freitagabend kam es auf der Wache in Genf zu einem Zwischenfall mit einer Schusswaffe.

Ein Abend, der ausser Kontrolle geriet: Am vergangenen Freitag gab ein alkoholisierter Inspektor der Drogenfahndung in den Räumlichkeiten seiner Brigade im Hôtel de Police Carl-Vogt sieben Schüsse aus seiner Dienstwaffe ab – dies berichtete die «Tribune de Genève» am Montag.