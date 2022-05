Mitten in der Nacht: Betrunkener ruft Schlüsseldienst, um in Wohnung seiner Frau zu gelangen 

Ein 65-Jähriger machte sich Anfang Jahr Sorgen um seine von ihm getrennt lebende Ehefrau. Er wünschte die Anwesenheit der Polizei bei der Wohnung der Frau, da sich diese seit den frühen Abendstunden nicht mehr meldete. Diese rückte aus und stellte vor Ort nichts Besonderes fest – die Fenster waren geschlossen, es brannte kein Licht in der Wohnung. Die Polizei traf bei der Wohnung auf den laut Strafbefehl «offensichtlich alkoholisierten» Gatten. Er wurde darauf hingewiesen, dass keine Gefahr und keine Notsituation bestünden und er nach Hause gehen solle. Das kam beim Mann offenbar nicht an: In derselben Nacht rief er innerhalb von 17 Minuten 18 Mal die Notrufnummer. Also rückte die Polizei nochmals zum Wohnort der Frau aus, um den Mann darauf hinzuweisen, er solle nicht dauernd den Notruf wählen und den Ort nun verlassen.