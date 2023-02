Bezirksgericht Zürich: Betrunkener stach auf Schüler ein – nun muss er für 28 Monate ins Gefängnis

Nach einem Streit rammte ein Mann einem Bekannten das Messer in die Brust. Da die Klinge an der Rippe abprallte, überlebte der Gymischüler. Gestern verurteilte das Gericht den Täter.

Darum gehts Ein junger Schweizer ist wegen versuchter schwerer Körperverletzung angeklagt.

Er soll im Februar 2022 einem Gymnasiasten das Messer in die Brust gestochen haben.

Sein Anwalt verlangt einen Freispruch, sein Mandant sei von seinem Vorgänger schlecht verteidigt worden.

Das Bezirksgericht Zürich verurteilt den heute 21-Jährigen zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 28 Monaten.

Es war eine verhängnisvolle Begegnung von zwei jungen Männern an einem frühen Samstagmorgen im Februar 2022. Die beiden stark betrunkenen Schweizer befanden sich laut der Staatsanwältin in einem VBZ-Bus auf dem Nachhauseweg. Zwar kannten sie sich nicht, aber sie verstanden sich auf Anhieb gut und beschlossen, bei der BP-Tankstelle an der Seebahnstrasse beim Bahnhof Wiedikon alkoholischen «Nachschub» zu besorgen. Beim Zahlen hörte die Geselligkeit aber auf. Das spätere Opfer, ein damals 19-jähriger Gymnasiast, bemerkte, dass seine Bankkarte fehlte. Er verdächtigte den 20-jährigen Beschuldigten und durchsuchte ihn. Doch fand der Gymnasiast in dessen Taschen keine Bankkarte, jedoch ein Messer.

In den nächsten 30 bis 40 Minuten kam es zwischen den beiden Betrunkenen bei der VBZ-Haltestelle Bahnhof Wiedikon nach einem anfänglichen Geplänkel und Gerangel zu einem handfesten Streit. Dabei soll der Gymnasiast und Kampfsportler dem Kontrahenten die Faust ins Gesicht geschlagen haben, worauf ihm dieser mit dem Messer in die Brust stach. Das Opfer hatte Glück im Unglück. Das Messer drang nur drei Zentimeter tief ein, weil es an der Rippe abprallte.

Beschuldigter macht keine Aussagen

Der berufslose Beschuldigte verweigerte am Prozess vom Montag am Bezirksgericht Zürich die Aussagen. Das Opfer sagte zwar aus, konnte sich aber kaum mehr erinnern. Er wisse nur noch, dass er seine Bankkarte nicht mehr fand, als er zahlen wollte. «Weitere Erinnerungen hatte ich erst wieder in der Ambulanz», sagte der junge Mann, der inzwischen ein Studium beginnen will.

Die Staatsanwältin hat beide Männer angeklagt: Für den Messerstecher fordert sie wegen versuchter schwerer Körperverletzung eine Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren sowie die Anordnung einer Massnahme für junge Erwachsene. Er soll also im Massnahmenzentrum Uitikon untergebracht und therapiert werden. Denn der heute 21-Jährige hat keinen Beruf und ist drogen- und alkoholsüchtig. Laut psychiatrischem Gutachten hat er eine Persönlichkeitsstörung und ist unreif. Das Rückfallrisiko ist wegen des Kokain- und Alkoholkonsums gross. Er befindet sich wegen Wiederholungsgefahr seit seiner Verhaftung nach der Tat im Gefängnis. «Das anfänglich harmlose Gerangel hat beinahe mit einer lebensgefährlichen Verletzung geendet», sagte die Staatsanwältin. «Ein Zeuge hat einen spitzen Gegenstand in der Hand des Beschuldigten gesehen und die Polizei alarmiert.» Ein unbekannter Dritttäter könne ausgeschlossen werden.

Anwalt kritisiert Vorgänger als «Nicht-Verteidiger»

Der Anwalt des Beschuldigten will einen Freispruch und eine Genugtuung von knapp 70’000 Franken für die einjährige Haft. Sein Mandant soll sofort auf freien Fuss kommen. Er ist der zweite Anwalt des Beschuldigten. Sein Vorgänger habe die Pflichten schwer verletzt und seinen Mandanten schlecht verteidigt. Der Anwalt sprach von einem «Nicht-Verteidiger». Dieser habe seinen Mandanten mit dessen Aussagen bei der Staatsanwältin «ins Messer laufen lassen». Das psychiatrische Gutachten sei wegen der Verteidigungsfehler nicht verwertbar. Auch der Verteidigerwechsel sei viel zu spät erfolgt. Zudem sei überhaupt nicht bewiesen, dass sein Mandant ein Messer bei sich getragen habe.

Auch der Verteidiger des Opfers verlangt eine Freispruch. Die Staatsanwältin hat für den Gymnasiasten wegen einfacher Körperverletzung eine bedingte Geldstrafe gefordert. Die Verletzungsspuren beim Beschuldigten durch den angeblichen Faustschlag seines Mandanten würden sich nicht beweisen lassen. «Der Beschuldigte hätte die Schürfungen am Kopf schon vorher haben können.»

Für Gericht war Verteidigung nicht mangelhaft

Das Bezirksgericht Zürich verurteilte den Beschuldigten zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 28 Monaten, die zugunsten einer stationären Massnahme für junge Erwachsene aufgeschoben wird. Dass der erste Anwalt den Mann mangelhaft verteidigt haben soll, dafür gibt es nicht genügend Hinweise. «Die vom Beschuldigten gemachten Aussagen bei der Staatsanwältin waren Teil der Verteidigungsstrategie», sagte die vorsitzende Richterin. Zwar sei die Beweislage dünn, doch ein Zeuge habe den Beschuldigten mit einem Gegenstand in der Hand gesehen. «Einen Dritttäter hat niemand gesehen.» Deshalb die Verurteilung wegen versuchter schwerer Körperverletzung. Das Opfer, der damalige Gymnasiast, wurde mangels Beweisen freigesprochen.