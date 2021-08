Abgezockt - Betrunkener Thuner bezahlte 1000 Franken für eine Taxifahrt

Das Regionalgericht Oberland musste sich am Dienstag mit einem Abzocker-Fall beschäftigen: Mitten in der Nacht rief ein betrunkener Mann bei der Taxizentrale an und versprach, einer Taxifahrerin und ihrem Arbeitskollegen 1000 Franken zu bezahlen, wie die «Berner Zeitung» berichtet. Erstere sollte den Anrufer selbst, zweiterer dessen widerrechtlich in der Innenstadt geparktes Auto sicher nach Hause bringen. Der unerlaubt parkierte Wagen rief die Polizei auf den Plan.