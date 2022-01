St. Gallen : Betrunkener und bekiffter Teenager schnappt sich Mercedes und kracht in Garagentor

Ein 54-jähriger St. Galler vermisste am Sonntagmorgen sein Auto. Es konnte rasch gefunden werden.

Dieses Auto wurde am Sonntag in St. Gallen kurzzeitig vermisst.

«Am Sonntagmorgen gegen sieben Uhr meldete ein 54-jähriger Mann, dass sein Personenwagen entwendet wurde», schreibt die Stadtpolizei St. Gallen am Montag in einem Communiqué. Vor Ort konnte der Mercedes nahe dem Wohnort an der Stephanshornstrasse aufgefunden werden. Das Auto wies frische Beschädigungen auf. Zudem wurden Glassplitter und Fremdlack am Auto gefunden.