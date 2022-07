St. Gallen: Betrunkener wird in 8 Stunden zweimal festgenommen und einmal angezeigt

Am Donnerstag, kurz nach sieben Uhr, erhielt die Stadtpolizei einen Anruf, dass sich eine Person in einer Liegenschaft an der Greithstrasse in St. Gallen ungebührlich verhalte, wie die Stapo SG mitteilte. Vor Ort traf die Polizei auf einen 27-jährigen Mann mit bosnisch-herzegowinischer Staatsangehörigkeit. Dem Mann wurde durch einen Sicherheitsangestellten ein Hausbetretungsverbot ausgesprochen. Es erfolgte die erste Einbringung auf den Polizeiposten.