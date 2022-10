Ein Betrunkener wird in Saas GR von Zug erfasst und mitgeschleift

Am Sonntagabend ist es am Bahnhof in Saas GR zu einem Unfall zwischen einem 60-Jährigen und einem Zug der RhB gekommen. Dabei wurde der angetrunkene Mann durch den Zug erfasst und mitgeschleift.

1 / 6 Am Bahnhof Saas GR kam es am Sonntag zu einem Unfall. Kapo GR Letzte Woche kam es zu zwei tödlichen Unfällen bei Bahnhöfen. Am Donnerstag geriet in Uzwil die 16-jährige S. beim Versuch, die bereits geschlossenen Türen eines Zuges zu öffnen, zwischen Perron und den abfahrenden Zug. Shannon Zangger S. verstarb in der Nacht auf Freitag. Shannon Zangger

Der 60-Jährige verliess kurz nach 17.30 Uhr das Restaurant beim Bahnhof in Saas GR im Prättigau und begab sich zum Perron. Als der Zug in Richtung Küblis GR in den Bahnhof einfuhr, touchierte der gemäss Zeugen und Zeuginnen sichtlich angetrunkene Mann die Zugkomposition, wurde durch diese erfasst und rund fünf Meter mitgeschleift. Durch eine Zugbegleiterin sowie Drittpersonen wurde der Verletzte bis zum Eintreffen von First-Responder und Ambulanz betreut, wie die Kantonspolizei Graubünden am Montag mitteilte.

Zur Unterstützung und Absperrung standen Einsatzkräfte der Feuerwehr Mittelprättigau im Einsatz. Im Anschluss wurde der Mann ins Spital nach Schiers gebracht. Bei ihm wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Die Kantonspolizei Graubünden hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Zwei tödliche Unfälle

Letzte Woche kam es zu zwei tödlichen Unfällen auf Bahngleisen in Bahnhöfen. In Uzwil SG ist am Donnerstag eine 16-Jährige zwischen Perron und einen abfahrenden Zug geraten, den die Jugendliche noch erwischen wollte. Dabei wurde sie schwer verletzt und verstarb in der Nacht auf Freitag im Spital. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.

Am Freitag ist es im Bahnhof von Auvernier NE ebenfalls zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein 13-jähriges Mädchen wurde von einem Zug erfasst, als es die Gleise überquerte, statt die Unterführung zu benutzen. Die 13-Jährige stieg gegen sieben Uhr aus dem Zug von Bôle nach Neuchâtel und wurde beim Überqueren der Gleise von einem Zug erfasst, der am Bahnhof Auvernier NE nicht hielt. Das Mädchen starb noch an der Unfallstelle, wie die Kantonspolizei Neuenburg damals mitteilte.

Hast du oder hat jemand, den du kennst, ein Trauma erlitten? Hier findest du Hilfe: Pro Mente Sana, Tel. 0848 800 858 Selbsthilfegruppen Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147 Dargebotene Hand, Sorgen-Hotline, Tel . 143