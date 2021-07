830 Verzeigungen - Bettelei in Zürich und Winterthur steigt stark an

Hilfe für den kranken Bruder: Bettelnde versuchen etwa in Parks an Geld zu kommen.

Wer auf einer Parkbank in der Zürcher Innenstadt sitzt, wird früher oder später vermutlich nach Geld gefragt. «Mein Bruder liegt im Spital und benötigt dringend Hilfe», erzählt etwa ein junger Mann, der an einem schönen Nachmittag in der Bäckeranlage von Bank zu Bank geht und die Sitzenden anspricht. Etliche Leserinnen und Lesern des «Tages-Anzeigers» haben so Erfahrungen gemacht, wie es in einem Artikel heisst. Ihr Fazit: In Zürich sind immer mehr Bettelnde unterwegs.