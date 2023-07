Basel: Betteln ohne Schweizer Pass ab sofort schwierig

Mittellose Personen aus EU- oder Efta-Staaten, die zum Betteln in die Schweiz einreisen, erfüllen die Voraussetzungen für eine legale Einreise nicht. Das hat das Bundesgericht in einem Urteil am 13. März festgestellt. Allerdings nur in einem Nebenpunkt. Denn in erster Linie hat das höchste Schweizer Gericht die rigiden Basler Bettelvorschriften gelockert und so etwa das Betteln in Parks wieder grundsätzlich erlaubt.