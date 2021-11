Nachfolge von Ueli Schmezer : Bettina Ramseier wird neue Moderatorin des «Kassensturz»

Die neue «Kassensturz»-Moderatorin heisst Bettina Ramseier. Sie war bisher die Deutschland-Korrespondentin vom SRF und tritt beim Konsumentenmagazin die Nachfolge von Ueli Schmezer an.

Bettina Ramseier folgt auf Ueli Schmezer, der die Sendung während Jahren moderierte und mitprägte. Ramseier wird ihre erste Sendung voraussichtlich im Frühling 2022 moderieren. Dies teilte das SRF am Donnerstag in einer Medienmitteilung mit.

Bettina Ramseier studierte Wirtschaftsjournalismus und Kommunikationswissenschaften in Winterthur und an der FU Berlin sowie New Media Journalism an der Universität Leipzig. Die heute 41-Jährige ist seit fast 20 Jahren Fernsehjournalistin: zuerst bei Tele Züri, danach als Wirtschaftsredaktorin bei SRF für «ECO», die «Tagesschau» und «10vor10». Daneben hospitierte sie bei deutschen Medien wie n-TV oder «Die Welt» in Berlin.