20 Minuten/Steve Last

In Basel wurden die Bewohner der Männernotschlafstelle umquartiert, damit die Bettelnden im Winter ein Dach über dem Kopf haben.

Die Übernachtungsgelegenheit für die Bettelnden ist an das Vorweisen des Ausweises geknüpft.

Dafür wurden einheimische Menschen ohne Obdach in Hotels ausquartiert.

Der Kanton Basel-Stadt quartierte die Bewohner der Männernotschlafstelle um, damit die Bettelnden im Winter ein Dach über dem Kopf haben. Nun zeigt sich, das Angebot wird nicht mehr genutzt: Wie die bz berichtet, stehe die umfunktionierte Notschlafstelle seit dem 23. Februar leer. Die Bettelnden aus Osteuropa schlafen wieder in den Parkanlagen der Stadt.

Seit im Sommer 2020 das neue Basler Übertretungsstrafgesetz in Kraft getreten ist und das Betteln nicht mehr verboten ist, hat die Zahl der Bettelnden in der Stadt in der Folge stark zugenommen. Die Bettelnden sorgten für rote Köpfe, da sie zum Teil aggressiv auftraten oder ihre Notdurft im öffentlichen Raum verrichteten.