Seit dem 1. Juli ist in Basel das neue Übertretungsstrafgesetz in Kraft. In diesem ist nur noch bandenmässiges Betteln verboten, nicht aber Betteln an sich. Seither hat sich die Anzahl der sichtbaren Bettler in der Stadt deutlich erhöht. Für die Basler SVP ein «unhaltbarer Zustand», wie sie in einer Medienmitteilung schreibt. Sie hat im Grossen Rat gefordert, dass wieder ein Verbot eingeführt wird. Sie geht davon aus, dass es sich bei den Bettlern um osteuropäische Banden handelt. Die Identität der Personen ist jedoch schwierig festzustellen und Hintermänner, falls vorhanden, dingfest zu machen.