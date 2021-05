Basel-Stadt - Bettler werden nach Grosskontrolle ausgewiesen

In einer grossangelegten Aktion wurden in Basel in der Nacht auf Dienstag 52 bettelnde Personen kontrolliert.

In Basel-Stadt kontrollierte die Polizei in der Nacht auf Dienstag mutmassliche Bettler.

In der Nacht auf Dienstag kontrollierte die Basler Polizei mutmassliche Bettler. Kantonspolizei und Migrationsamt untersuchten, ob sich die Bettler rechtmässig in der Schweiz aufhalten und ob sie die für EU-Staatsangehörige geltende Maximaldauer von neunzig Tagen pro Kalenderjahr für einen Kurzzeitaufenthalt einhalten, so die Polizei in einer Mitteilung.