Sie ist 108 Meter lang und ist seit Ende der 90er-Jahre in den Weltmeeren unterwegs: Die USS Connecticut ist ein Jagd-U-Boot der sogenannten Seawolf-Klasse der US Navy. Eine Besatzung von über 100 Personen und ein knappes Dutzend Offiziere sind normalerweise auf dem Atom-U-Boot stationiert. Doch Ende 2020 hatten die Angehörigen der Navy mit einer Bedrohung der anderen Art zu kämpfen: blutsaugende Schädlinge.

Wie jetzt bekannt wurde, ist Anfang Dezember eine Beschwerde von einem Besatzungsmitglied eingereicht worden, dass sich Bettwanzen an Bord befinden. Dies während das U-Boot an der Basis Kitsap-Bremerton in Washington festgemacht war, schreibt CNN.com .

«Lebendig aufgefressen»

Das Problem bestand aber offensichtlich schon seit Frühling 2020, berichte die «New York Post». So schildert ein Unteroffizier, der anonym bleiben möchte: «Die Leute wurden in ihren Racks praktisch aufgefressen». Laut der Quelle seien mehrere Liegeplätze von Soldaten und ein Offiziersraum von den Bettwanzen betroffen. Laut der Navy gab es an Bord keine gesundheitlichen Probleme, abgesehen von «ein paar Bissen hier und da», heisst es in einer Notiz zum Vorfall.