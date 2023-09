Bettwiesen: Mann versucht Volg zu überfallen

Am Montagnachmittag betrat ein unbewaffneter, vermummter Mann um 16.30 Uhr die Volg-Filiale an der Hauptstrasse. Wie die Kantonspolizei Thurgau am Dienstag mitteilte, forderte der Mann von der Angestellten Bargeld. Als eine Kundin den Laden betrat, ergriff er die Flucht ohne Beute und fuhr mit einem Velo in Richtung Schulhaus davon.