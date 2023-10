Bettwiesen: Firma verliert wegen Betrügern 8000 Franken

Doch die Ware kommt nie bei der Universität an – stattdessen landet sie in Gambia.

Doch die Ware kommt dort nie an – stattdessen landet sie in Gambia.

«Wir benötigen ein Angebot über die Verfügbarkeit und den Preis eines Werbeartikels.» So beginnt eine Kontaktanfrage Mitte August an die Thurgauer Firma Windelshop.ch. Absender ist ein vermeintlicher Professor der Universität Genf; er möchte Promotions-Artikel für die Universität bestellen.

«Solche Anfragen sind nichts Aussergewöhnliches, wir haben öfters Anfragen von Universitäten», sagt Michael Hefti, Geschäftsführer von Windelshop.ch, zu 20 Minuten. Bevor er die Anfrage beantwortete, habe er noch den Namen des Professors gegoogelt. «Ich antwortete ihm und er nahm das Angebot an», erzählt Hefti weiter. So lieferte die Firma zuerst einige Packungen Windeln im Wert von 1800 Franken an die Adresse der Universität Genf, adressiert an den Professor. Später bestellte der angebliche Professor dann 32 Pakete im Wert von 6500 Franken, die Hefti und seine Mitarbeiter wieder an die Adresse der Universität Genf schickte.