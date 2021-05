Holcim in der Kritik : Beutet Schweizer Zementkonzern philippinische Arbeiter aus?

Die Gewerkschaft Bau- und Holzarbeiter Internationale (BHI) beschuldigt den Schweizer Zementkonzern Holcim, der Ausbeutung ausländischer Angestellter.

So die Erfahrungen von Leiharbeitern in Davao City.

Das Unternehmen befinde sich zurzeit in einer Klima-Transformation, so will es auf CO₂-freien Beton umstellen. Darum habe man die Werke in Indonesien, Malaysia, Sri Lanka, Vietnam und Singapur abgestossen.