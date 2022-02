Kiew : Bevölkerung bewaffnet sich – «Werden die Russen besiegen»

Im Kampf um die Hauptstadt und andere Gebiete liefern sich ukrainische Soldaten und Freiwillige weiterhin schwere Gefechte mit den russischen Truppen.

Ein Hochhaus in Kiew, das von einer Artilleriegranate getroffen wurde.

In einem Video ermutigte Präsident Selenski am Freitagmorgen die Bevölkerung: «Ich bin da. Wir legen unsere Waffen nicht nieder.»

Am Samstagmorgen intensivierten sich die Feuergefechte um die Hauptstadt Kiew.

Drei Tage nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine dauern die Kämpfe weiterhin an.

Die Ukraine kommt seit dem Einmarsch von russischen Truppen unter dem Einwand eines «Friedenseinsatzes» weiterhin nicht zur Ruhe. Die Streitkräfte von Wladimir Putin rückten am Samstagmorgen von mehreren Seiten auf die Hauptstadt Kiew vor. Dort hält sich zurzeit wohl auch der ukrainische Präsident Selenski auf. In einer Videobotschaft sagte er am Samstagmorgen: «Ich bin da. Wir legen unsere Waffen nicht nieder. Wir werden unser Land schützen, denn unsere Waffe ist die Wahrheit.»