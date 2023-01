Fehlende Zivlcourage: Psychiater erklärt Phänomen

1 / 3 Am Weihnachtstag ist es bei dem Veloständer beim Bahnhof St. Gallen zur handgreiflichen Tat gekommen. Videoaufnahmen der Polizei zeigen, dass einige Passantinnen und Passanten den Vorfall mitbekommen, aber nichts dagegen unternommen haben. 20Minuten/ Shannon Zangger «Die Erwartung der Allgemeinheit ist sicherlich die, dass eine Auseinandersetzung dieser Art weit gehen können», sagt Thomas Knecht, forensischer Psychiater und leitender Arzt in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Herisau AR. Urs Jaudas Die Kantonspolizei St. Gallen weist an, dass zumindest die 117 in einem solchen Vorfall gerufen werden muss. 20min/Michael Scherrer

Darum gehts Ende Dezember wurde ein 28-jähriger Mann von vier Männern gewaltsam angegriffen.

Videoaufnahmen der Kantonspolizei St. Gallen haben gezeigt, dass mehrere Personen vom Vorfall mitbekommen haben, aber nicht eingeschritten sind.

Ein forensischer Psychiater schätzt ein, wieso es der Bevölkerung an Zivilcourage fehlen könnte.

Die Polizei gibt ebenso Anweisungen, wie man sich bei solchen Vorfällen zu verhalten hat.

Ende Dezember wurde ein 28-jähriger Mann von vier Personen gewaltsam angegangen. Die Täter traten weiter auf den Mann ein, als dieser bereits am Boden lag. Wie Videoaufnahmen zeigen, haben mehrere Personen diese Tat mitangesehen. Doch keiner der Zeugen alarmierte die Polizei oder trat ansonsten irgendwie dazwischen. Zivilcourage? Fehlanzeige. Erst zu einem späteren Zeitpunkt der Tat stellte sich eine unbekannte Frau schützend zwischen Opfer und Angreifer. Bis dahin zog sich das Opfer aber bereits schwere Verletzungen zu.

Thomas Knecht, forensischer Psychiater und leitender Arzt in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Herisau AR, klärt auf, warum die Passanten in dieser Situation lieber weggeschaut haben könnten: «Die Erwartung der Allgemeinheit ist sicherlich, dass eine Auseinandersetzung dieser Art gravierende Folgen für einen persönlich haben kann, wenn man eingreift und gar tödlich enden könnte», so Thomas Knecht auf Anfrage von 20 Minuten. Gerade wenn vier Personen einen einzelnen Menschen angreifen, wird laut Knecht schnell ein Konflikt aus einem illegalen Milieu vermutet und der alleinige Gedanke daran soll bereits weiter von einem Einschreiten abschrecken.

«Die Täter geraten in ein Gewaltrausch»

Ist die Angst vor dem Eingreifen heutzutage also grösser als früher? Knecht sieht in dieser Hinsicht eine klare Entwicklung: «Konflikte haben eine höhere Eskalationsstufe erreicht, welche sich in den 20 Jahren so herauskristallisiert hat.» In der heutigen Zeit seien Konflikte oftmals brutaler als früher und stünden zudem in einem absoluten Missverhältnis zum Auslöser. «Bereits eine Witzelei oder ein anderer beliebiger Auslöser kann zu einer Eskalation der Situation führen», erklärt Thomas Knecht. Auseinandersetzungen im Nachtleben habe es zwar auch vorher schon gegeben, in aller Regel seien diese jedoch ohne Waffen oder derart schwere Gewalt ausgetragen worden.

Doch woher kommt diese Brutalität, dass, wie in St. Gallen, auf eine Person weiter eingeprügelt oder eingetreten wird, wenn sich diese doch schon längst nicht mehr wehren kann? «Die Gewalt ausübenden Personen geraten in einen Gewaltrausch und haben die nötige Disziplin nicht, um diesen zu stoppen. Zum Schluss schleichen sie einfach von der schwer verletzten Person davon und die Angelegenheit ist kein weiteres Problem für sie, das es zu bewältigen gilt», so Knecht. Für ihn ist aber klar, dass durch ein Einschreiten von Passantinnen und Passanten in den meisten Fällen eine Deeskalation möglich ist.

Vor Ort bleiben und die Polizei über Geschehnisse informieren

So sieht das auch die Kantonspolizei St. Gallen, empfiehlt aber, grundsätzlich nicht den Helden zu spielen: «Es ist wichtig, dass etwas unternommen wird, man sich dabei aber nicht selbst in Gefahr bringt», sagt Pascal Häderli, Mediensprecher der Kantonspolizei St. Gallen, auf Anfrage von 20 Minuten. Wird ein Konflikt beobachtet, insbesondere solche, bei denen die Beteiligten handgreiflich werden, sollte zumindest die 117, also die Polizei gerufen werden.

«Eine weitere Möglichkeit, die zielführend sein kann, ist es, andere Menschen auf die Auseinandersetzung aufmerksam zu machen. Wenn auf diese Art vier bis fünf Personen gesammelt werden können, könnte man sich zum Beispiel zwischen einen Konflikt von zwei Menschen stellen», so Häderli. Doch auch hierbei soll die eigene Gesundheit nicht gefährdet werden. Wichtig für die polizeilichen Ermittlungen ist, dass man bis zum Eintreffen der Polizeikräfte vor Ort bleibt und sich der Polizei als Informationsperson zur Verfügung stellt.

Bist du oder ist jemand, den du kennst, von sexualisierter, häuslicher, psychischer oder anderer Gewalt betroffen? Hier findest du Hilfe: Polizei nach Kanton Beratungsstellen der Opf erhilfe Schweiz Zwüschehalt, Schu tzhäuser für Männer Dargebotene Hand, Sorgen-Hotline, Tel. 143