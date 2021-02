200 Särge im Meer : Bevölkerung von Camogli warnte vor «Rissen und Zeichen»

Im italienischen Küstenort Camogli suchen Einsatzkräfte weiterhin nach vermissten Särgen. Derweil wird Kritik an der Lokalregierung laut.

Im italienischen Küstenort Camogli, in dem bei einem Erdrutsch 200 Särge ins Meer gespült wurden , dauerten die Bergungsarbeiten am Dienstag an. Am frühen Nachmittag war erst ein Bruchteil der Särge geborgen, wie italienische Medien berichten. Rettungskräfte hätten erst fünf der 200 verschwundenen Leichen identifiziert. Das Hafenmeisterbüro versuche gleichzeitig, das Abtreiben der Leichen ins offene Meer zu verhindern.

Personen fragen nach Verwandten

Gleichzeitig kommt auch Kritik an der politischen Führung der Region Ligurien auf. In einem öffentlichen Brief weisen Mitglieder verschiedener kommunistischer Gruppen darauf hin, dass Giovanni Toti, der Regierungschef aus der Mitte-Rechts-Partei Cambiamo!, versucht habe, Naturschutzgebiete an der Mittelmeerküste aufzulösen und damit erosionsbedingte Schäden wie den Erdrutsch in Kauf genommen habe.