Bevölkerungswachstum : SP-Badran kritisiert Zuwanderung und schiesst gegen SVP

Dass SP-Vizepräsidentin Jaqueline Badran die Zuwanderung für zu hoch hält, lässt aufhorchen. Laut der 61-jährigen Zürcher Nationalrätin kommen zu viele, zu schnell und aus den falschen Gründen in die Schweiz. Für sie ist klar, wo das Problem liegt: «Unsere hohe Zuwanderung ist die Konsequenz einer bewussten Politik, bei der sich genau datieren lässt, wann sie begonnen hat: 1998, mit der ersten Unternehmenssteuerreform», sagt sie im Interview mit der «NZZ am Sonntag». Die Schweiz habe damals das Steuerprivileg für Holding-Gesellschaften eingeführt und gleichzeitig die Kapitalsteuern auf Bundesebene gestrichen. Die zweite Steuerreform habe das steuerfreie Ausschütten von Dividenden aus Kapitaleinlagereserven gebracht, später sei noch eine dritte dazugekommen. «Dazwischen haben wir 13-mal die Stempelsteuer gesenkt, mehrere Male die Verrechnungssteuer, und natürlich auch den einwandernden Expats Steuerprivilegien gewährt. Und die Kantone machten dasselbe nochmals. Es ist ein Rattenrennen nach unten», so Badran.

«Wir brauchen diese Firmen gar nicht»

Die Schweiz habe ihr Wachstum «künstlich aufgebläht», pro Kopf sei dieses aber bescheiden geblieben, «fast bei null». Ihr Rezept gegen die rasche Zuwanderung lautet: «Aufhören mit dem Steuerdumping und dieser Pseudo-Standortpolitik.» Badran gibt nichts auf den Zuzug von ausländischen Unternehmen: Auch nicht, wenn es sich dabei um Technologiefirmen handelt. Google schade der Innovationskraft der Schweiz, weil das Unternehmen deren Fachkräfte abwerbe. «Wir brauchen diese Firmen gar nicht. Und es ist doch primitiv zu sagen, da kommen gute Arbeitskräfte, gute Steuerzahler, ohne je zu schauen, was dieses Modell für Schaden anrichtet.» Google verhindere, dass «unsere guten Leute eigene Ideen entwickeln und zur Marktreife bringen». Wohlstand werde damit nicht geschaffen.



Über 250 neue Firmen würden jährlich in die Schweiz geholt. Weil diese ihre eigenen Führungskräfte mitbringen würden, wirke sich das negativ auf den Wohnraum aus. Man müsse in der Folge mehr bauen. «Dann brauchen sie Ärzte, Strassen, Coiffeure und ihre Kinder Schulen und Lehrer. Für jede Führungskraft, die einwandert, braucht es geschätzt zehn andere, die im Umfeld die Dienstleistungen erbringen. So entsteht diese Zuwanderung. Insofern hat unser Businessmodell des Tiefsteuerlandes tatsächlich funktioniert, mit all den unnetten Folgen», sagt Badran zur «NZZ am Sonntag».