Sitten VS: Polizei erstickt Protestmarsch von Klimaaktivisten im Keim

Rund 20 Aktivistinnen und Aktivisten von Renovate Switzerland trafen sich am Samstagmorgen im Parc de Planta in Sitten, um einen Slow March vorzubereiten. Zu diesem kam es allerdings nicht: Ehe die Gruppe losmarschieren konnte, rückten neun Polizisten an, welche auf Anweisung des Stadtpräsidenten die Demonstrantinnen und Demonstranten kontrollierten und deren Material beschlagnahmten. Die Stadtverwaltung hatte den Protestmarsch im Vorfeld nicht bewilligt, wie die Walliser Kantonspolizei mitteilt.