Tierheime überlastet: «Bevor die Leute in die Ferien gehen, setzen sie ihre Haustiere im Wald aus»

Laut zwei Tierschützerinnen wurden noch nie so viele Tiere ausgesetzt wie in diesem Sommer. Auffangstationen stossen an ihre Grenzen.

1 / 5 In diesem Sommer wurden besonders viele Tiere ausgesetzt. Darunter unter anderem Kaninchen, … Beatrice Baumann … Hähne oder … Beatrice Baumann … sogar Schildkröten. (Symbolbild) Johanna Bossart

Darum gehts Noch nie wurden derart viele Tiere ausgesetzt wie in der jetzigen Ferienzeit.

Auffangstationen und Tierheime stossen an ihre Grenzen.

Die Tierhilfe Schweiz sucht Personen, die den Tieren ein neues Zuhause geben.

Das ist die Situation

Beatrice Baumann von der Tierhilfe Schweiz ist sauer: Jedes Jahr in den Sommerferien werden schweizweit haufenweise Tiere von ihren Besitzern ausgesetzt. Dieses Jahr sei es besonders schlimm, wie sie sagt. «Die Leute wollen in die Ferien gehen und finden niemanden, der auf ihr Haustier aufpasst. Dann fahren sie einfach in den Wald und setzen es aus», so Baumann. Dutzende Hähne, Kaninchen, Katzen und gar Schildkröten seien in den letzten Wochen gefunden worden.

Daraus folgt, dass die Kapazität der Tierheime schweizweit komplett ausgelastet sei. Laut Baumann ist es daher momentan schwer, neu gefundene Tiere aufzunehmen. Rita Krapf von der Tierauffangstation in Romanshorn TG bestätigt dies auf Anfrage: «Im Moment steht uns nur noch ein Reserveplatz zur Verfügung.» Sollte sich auch dieser füllen, müssten Privatpersonen aus dem Team die Tiere vorübergehend auf eigene Kosten aufnehmen.

Hohe Kosten

Auch Krapf sagt, dass die Situation noch nie so extrem war wie in diesem Sommer. «Damit steigen die Kosten für Futter, ärztliche Verpflegung und Betreuung massiv», so die Tierschützerin. Die Auffangstation ist auf Spenden angewiesen. Für Krapf persönlich heisse es derzeit: morgens früher aus dem Haus und abends später ins Bett.

Das grösste Leid tragen aber die Tiere davon, denn deren Überlebenschance ist nach dem Aussetzen in freier Wildbahn oft gering. Baumann erklärt: «Häufig verhungern die Tiere langsam, weil sie die neue Situation nicht gewohnt sind.» Zudem werden immer wieder Tiere mit Verletzungen gefunden.

Hast du ein Haustier? Ja, Hund und/oder Katze. Ja, eine Schildkröte. Ja, Kaninchen. Ja, ein Nagetier. Ja, ich habe mehrere. Nein.

Das sind mögliche Gründe

Grund für das Aussetzen der Lebewesen sei unter anderem, dass von vielen Haltern der Aufwand für die Betreuung von Haustieren unterschätzt werde. «Tiere kosten nun mal Zeit und brauchen Platz», so Baumann. Krapf, von der Tierauffangstation, vermutet, dass sich während der Pandemie einige Menschen Tiere angeschafft haben und diese nun nicht mehr wollen.

Chippen als Lösung

Für die beiden Tierschützerinnen ist klar: Es muss eine Lösung her. «Müsste man alle Tiere chippen lassen, würde man dem Problem auf den Grund gehen», ist sich Baumann sicher. Dies ist derzeit jedoch nur bei Hunden der Fall. In der jetzigen Situation sei für Baumann nun aber das Wichtigste, dass für die ausgesetzten Tiere schnellstmöglich neue Besitzer gefunden werden können. Nur so kann in den Heimen wieder Platz geschaffen werden, um neue Tiere aufzunehmen.

Möchtest du ein Tier aufnehmen? Melde dich bei der Tierhilfe Schweiz unter info@tierhilfe-schweiz.ch.