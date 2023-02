Bewusst einkaufen: Vier Fragen, die dich vor deinem nächsten Impuls-Kauf retten

Das neue Shirt, die Tasche, die so cute ist, die coolen Sneakers oder das Notizbuch, in dem du endlich all deine Gedanken festhalten willst: Schnell ist das neue Teil gekauft und du bist so richtig happy. Zumindest im Moment. Denn nicht selten meldet sich nach einer Weile das schlechte Gewissen: War das jetzt wirklich nötig gewesen? Oder hätte ich mir den Kauf nicht auch sparen können?